El Norte Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 1 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Jornada negativa en el terreno sentimental. La felicidad no está solo en las cosas materiales. En su trabajo, estará rebosante de ideas originales. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Cuidado con las inversiones, infórmese bien. Demuestre que su trabajo es concienzudo. Disfrute más de su tiempo libre.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Su situación económica le permite ser más generoso. Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician. Cuide sus ojos.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Estabilidad amorosa. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Si hace deporte, atención a las fracturas.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

El amor volverá a renacer en su vida. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Día excelente para el diálogo con sus compañeros. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Caerá alguien rendido a sus encantos. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. Ocasión para plantearse objetivos laborales claros. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Tendencia al desasosiego. Los problemas económicos disminuyen. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. Su cuerpo está en un momento óptimo, siga así.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Crisis emocional, revise sus sentimientos. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados. En forma, pero necesita algo de descanso.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Pasará muy buenos ratos con un viejo amigo. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Posibilidad de tener problemas intestinales.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Haga que el día de hoy sea muy especial para su pareja. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Posibilidades de que le asciendan. Salud magnífica, salga a divertirse.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Todo es positivo en el plano amoroso. Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. Le ofrecerán un viaje de trabajo, acéptelo y se alegrará. Va a tener que cuidarse más.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario