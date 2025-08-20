El Norte Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:27 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 20 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Los celos pueden herir su relación de pareja. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Un nuevo trabajo le reportará satisfacciones personales. Para sentirse bien debe comenzar por comer mejor.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Asegúrese de las condiciones del crédito que ha solicitado. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. No picotee nada entre horas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Gran momento para las amistades intensas. Cuenta con una gran intuición para los negocios. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Sea prudente con la bebida y la comida.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Los problemas económicos están en vías de solución. Momento bastante difícil en el terreno laboral. No deje de cuidarse aunque se sienta muy bien.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Disfrute mucho gastando ese dinero que ha recibido. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Los consejos de los demás no siempre son saludables.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Posibilidad de enamoramiento platónico. No se cree nuevas ataduras económicas. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Esa molestia en el codo debe vigilarla.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Jornada perfecta para una cena romántica. No se deje llevar por impulsos consumistas. Tiene la sensación de que en su trabajo aumenta la rutina. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

En el plano afectivo, aparecerán algunos nubarrones. Los astros favorecen su economía. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Pequeños trastornos intestinales.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Sufrirá algún que otro dolor de cabeza.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Si vive el amor con más de una persona, cuidado. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. No reprima sus lágrimas, le vendrá bien desahogarse.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Quizás ya ha llegado el momento de casarse. Gastará dinero en complacer a sus seres queridos. Sabrá convertir su nuevo trabajo en diversión. Mantenga una vida sana y pasee lo que pueda.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Las presiones familiares ocasionarán una crisis de pareja. No se preocupe tanto por el dinero. Poco a poco, su trabajo será más valorado. Su dentadura estará hoy muy sensible.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

