El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Signos del zodiaco

Horóscopo de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 30 de septiembre de 2025

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:20

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 30 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Muy bien en el amor. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Olvidadas las molestias que tenía días pasados.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Momento económico inmejorable. Tiene el éxito profesional asegurado. Desempolve su espíritu aventurero y salga de casa.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

En lo sentimental, no fuerce situaciones difíciles. Se están revalorizando sus inversiones. No le van a afectar directamente los cambios laborales. Aléjese de las preocupaciones, intente tranquilizarse.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Su economía se recupera maravillosamente. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Piense en dejar de fumar, es el momento.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

No dé excesiva importancia a un olvido de su pareja. Una jugosa transacción económica le llenará su cuenta. Día tranquilo, podrá adelantar algunos trabajos. Anímicamente estará en baja forma.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Económicamente, podrá tapar esos inquietantes agujerillos. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Juegue a la lotería, podría tocarle. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. Buen día para los juegos de azar. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Su actividad le exigirá gran desgaste energético.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Encuentro fugaz con una persona muy interesante. Día de éxitos económicos. Puede conseguir el tan merecido cambio de puesto. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Si se retrasan sus proyectos profesionales, sea paciente. Necesita mayor actividad física, no sea perezoso.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Su relación amorosa necesita recuperar la pasión. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. El problema del trabajo lo resolverá. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  3. 3 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  4. 4 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  5. 5

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  6. 6

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  8. 8

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un ex agente forestal de 60 años
  9. 9

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  10. 10 Detectados dos trabajadores ilegales y tres más sin contrato en explotaciones agrícolas y viñedos de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Horóscopo de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Horóscopo de hoy, martes 30 de septiembre de 2025