El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 07:42

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 9 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Disposición para dar mucho afecto. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. No fuerce la maquinaria o su salud se resentirá.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

En el amor, día apasionado. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Su afán por superarse cada día hará que su trabajo mejore. Paciencia y un poco más de atención a su salud.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

No tome decisiones unilaterales en el amor. Ajuste sus gastos a sus ingresos. En el trabajo, está contento. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Conocerá a una persona que le hará muy feliz. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Tensión laboral, manténgase alerta. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Disfrute de su pareja todo lo que pueda, el tiempo pasa rápido. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. Físicamente, se encontrará muy bien.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Deberá hacer un esfuerzo de comprensión afectiva. Esa nueva relación supone el comienzo de un buen negocio. Mucho trabajo extra, no debe dudar en pedir ayuda. Mucho esfuerzo físico no es bueno.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Apúntese a alguna actividad relajante.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Buen día para establecer relaciones laborales. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Pasa por un momento de gran intensidad en el amor. Tiene la suerte de cara en cuanto a negocios se refiere. Demuestre lo necesario que es su trabajo. Muchas horas delante del ordenador cansarán su vista.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Por una vez sorprenda a su pareja. Tiente al azar porque hay posibilidades de que le toque algo. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. Recomendable que se ponga a dieta ahora.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Incompatibilidad en las relaciones sentimentales. Buen momento económico. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Descanse o su salud se verá resentida.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Los solteros estarán rebosantes de energía. Su dinero crece si lo utiliza de manera inteligente. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

