Martes, 14 de octubre 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 14 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Sus descuidos pueden ocasionarle algún gasto extra. Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte. Sus pulmones agradecerían el aire puro del campo.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Es el día adecuado para tomar iniciativas en el trabajo. Vigile esas molestias que pueden afectar a su actividad.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Conquistará a la persona que le interesa. Los movimientos de dinero actuales serán decisivos después. Día laboral lleno de nuevas ideas y proyectos. Ojo con esa tos que no se le acaba de quitar.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Venus ejerce su influencia para que le embargue la pasión. Prudencia en los asuntos de dinero. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. El ambiente laboral va a estar algo tenso. Necesita un aporte vitamínico extra en su dieta.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Nada puede irle mejor que el amor. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Se esforzará en aprender un nuevo trabajo. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Mayor estabilidad en los sentimientos. Si tiene dinero ahorrado no sería mala idea que lo invirtiera. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Vigile esas molestias para que no vayan a más.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Posibilidad de discusión con un buen amigo. Aparecen numerosos gastos que podrá afrontar. La jornada laboral transcurrirá sin incidencias. Cuidado con las lesiones por hacer tanto ejercicio.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Los demás no le expresan sus emociones como le gustaría. Hay que aprender a ahorrar. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Dé mucha importancia al descanso.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

En el amor, piense antes de lanzarse a la acción. Plantéese pedir un préstamo a una persona de confianza. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Ponga más orden en las comidas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Su pareja le hará más caso y eso le encantará. Las finanzas van bien, dedíquese a comprar, vender o invertir. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

