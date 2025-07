El Norte Valladolid Martes, 1 de julio 2025, 07:06 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 1 de julio de 2025 para tu signo del zodiaco.

Aries

Como no sea más comprensivo, su relación se tambaleará. Se produce el ingreso de una cantidad que no esperaba. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Tauro

Se puede enamorar platónicamente y no desear más. Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. Su trabajo requiere un esfuerzo por su parte. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

Géminis

Debe poner más de su parte en su relación sentimental. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

Cáncer

No comience esa aventura, no le interesa. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Tendrá que superar obstáculos profesionales. La humedad hará que sus huesos se resientan.

Leo

Posibilidades de ruptura sentimental o familiar. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. En lo que al trabajo se refiere, las aguas estarán revueltas. Salud excelente; ello se debe a la dieta y al ejercicio.

Virgo

Los que tengan pareja, pueden estar planeando boda. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.

Libra

Quiera y déjese querer. Su economía no está en el mejor momento. Las ofertas de trabajo le obligarán a cambiar de ciudad. No olvide tomar sus vacunas.

Escorpio

Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos. Tendrá que trabajar con las presiones de sus jefes. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Sagitario

Olvide los malos rollos y sea feliz, déjese llevar. Modere sus gastos y ahorre un poco. Día un tanto ajetreado y complejo en el terreno laboral. En esta jornada, tendrá escalofríos e incluso algo de fiebre.

Capricornio

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. Momento idóneo para vender una casa. Todo en el trabajo funciona, pero no se engañe con utopías. Período de completo equilibrio psicofísico.

Acuario

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Gastos inesperados desequilibran su presupuesto. Los asuntos de trabajo le tendrán bastante ocupado. Fuerte como un roble, pero le van a molestar las muelas.

Piscis

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. Muchas posibilidades de ascender de categoría. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

