Horóscopo de hoy martes 19 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 19 de agosto de 2025

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 07:29

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 19 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Una nueva oportunidad sentimental le da la vida. No está empleando demasiado bien su dinero. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Ayudará económicamente a un familiar. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. El descanso es fundamental, pero sin exagerar.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Gastar menos es una buena inversión. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Mucho cuidado con el exceso de gimnasia.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Se considera muy querido y ello le hace feliz. Cuenta con un buen asesoramiento en cuestiones de dinero. Acepte esa ventajosa oferta de empleo. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Abra su corazón a una nueva relación. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Buen estado de salud.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Los nervios le producirán tensión muscular.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Fin a los problemas económicos. Día bueno para nuevos contactos y entrevistas. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Día perfecto para hacer nuevos amigos. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. El estómago, su punto débil, se resiente.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Procure que la monotonía no sea la protagonista de su relación. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Trate de averiguar qué esperan sus superiores de usted. No cargue su espalda demasiado, ya empieza a resentirse.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. Administrará con acierto sus inversiones. Posible entrevista para un puesto de cara al público. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Déjese aconsejar por expertos en economía. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Su alimentación y descanso no son los adecuados.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

