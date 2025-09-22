El Norte Valladolid Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Demuestre su cariño a la persona amada. Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. Ese dolor de estómago es algo circunstancial.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Evite los ataques de mal humor con su pareja. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. No se olvide de las revisiones del dentista.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Trabajará de modo más gratificante y responsable. Vigile su colesterol más de cerca.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Dedíquese a ayudar a los demás; eso le hará sentirse bien. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. Confíe más en sus compañeros de trabajo. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Su fuerte temperamento puede llevarle a la ruptura de pareja. Preste atención a sus asuntos financieros. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. Deberá mejorar su alimentación.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Enhorabuena, su relación de pareja está en plena forma. Le esperan novedades favorables en lo económico. En el plano profesional, aumento de sueldo. Los excesos con la comida le pueden perjudicar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. No sea tan estricto con su economía. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Está en un momento en que puede enamorarse fácilmente. Controle su bolsillo, mal momento para gastar. Soplan vientos a favor de su actividad profesional. Fuerte como un roble.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Disfrute todo lo que pueda con su nuevo amor. Gaste su dinero solo en lo necesario. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Su salud será muy buena, y su estado de ánimo aún mejor.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Tenga paciencia con sus amigos. Siga con el control de gastos, le está siendo rentable. Si desea ascender tendrá que afrontar algún reto. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Hoy afianzará su amor. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Irradia salud.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Mejora su pésima situación anímica. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. Busque aliados para el trabajo, los necesitará. La falta de interés a la hora de alimentarse es peligrosa.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

