El Norte Valladolid Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:27

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 8 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Importante apoyo económico procedente de un amigo. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Prudencia con las grasas.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Su vida familiar anda revuelta últimamente. Si le proponen una inversión, analice el riesgo. Oferta laboral muy interesante. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Atracción especial hacia una persona. Jornada de estabilidad y seguridad económica. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Racha excepcional en el terreno amoroso. No haga ningún gasto que no sea necesario. No se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Intente terminar con esa relación negativa. Procure reducir gastos. La tensión laboral disminuye. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Nueva oportunidad de ser feliz. Jornada favorable para triunfar económicamente. En su trabajo, no parará ni un momento. Su cuerpo necesita comer mejor.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Los astros le favorecen en los negocios. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Rompa con la rutina y salga a divertirse.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Alguien muy cercano deseará hacerle la vida feliz. Olvídese de invertir. Cerrará negociaciones con éxito. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. La palabra clave en esta jornada es inversión. No se precipite ante esas ofertas laborales. Es el momento para dejar de fumar y empezar a cuidarse.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Nadie debe perturbar su estabilidad emocional. Puede gastar más, ya que se repondrá con un ingreso extra. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. En cuestiones económicas, sea más cauto. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Una dieta equida le ayudará a mejorar su salud.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Deseará dedicar cualquier rato libre a su pareja. Suerte en todo lo relacionado con el juego. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Hacer deporte o caminar es importante para usted.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)