El Norte Valladolid Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:28

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 1 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Un amigo se está enamorando de usted. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Piense si se han cumplido todos sus proyectos laborales. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. En lo económico, la suerte estará de su parte. Sus proyectos laborales gustarán mucho. Su cuerpo le está pidiendo mejores cuidados, haga caso.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Encuentro romántico. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Llame más sus amigos. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. Vigile esa muela que tanto le molesta.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Comparta sus problemas. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Los asuntos sentimentales van por buen camino. En el ámbito económico, llegan noticias muy favorables. Discusiones con compañeros de trabajo. La indigestión es fruto del abuso de dulces.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja. Sus finanzas están protegidas por las estrellas. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. No arriesgue en inversiones dudosas. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Las cuestiones del corazón se van resolviendo. Piense en la posibilidad de invertir el dinero ahorrado. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. Cuidado con los accidentes domésticos.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Revise los pagos mensuales. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Procure descansar más.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Una persona de su entorno está muy pendiente de sus actos. No está empleando demasiado bien su dinero. Su éxito laboral se lo debe a sus compañeros. Sus pies necesitan el cuidado de un podólogo.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

El amor le sonreirá. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Hoy se encontrará muy bien, tanto mental como físicamente.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

