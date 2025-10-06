El Norte Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 07:28 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 6 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

No sea tan desconfiado, así no conocerá a nadie. Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado. Si va a firmar algún contrato de trabajo, léalo bien. Dispone de la vitalidad necesaria para hacer ejercicio.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Cuidado con los celos, para quienes tienen pareja estable. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. En el trabajo, momento de rendimiento pleno. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Está predispuesto a la discusión con su pareja; evítelo. Puede vivir con menos de lo que tiene. Progreso y renovación en los asuntos profesionales. De pronto le interesará una actividad lúdica que le distraerá.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Su pareja demanda toda su energía para aliviar las tensiones. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya. Si es fumador, es un buen momento para dejar de serlo.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

El amor irá «viento en popa». Su imaginación le saca de los apuros económicos. No deje que los negocios le quiten el sueño. La visita al dentista no puede esperar, pida cita.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Cuidado con las adulaciones, no las confunda con amor. Está en un buen momento económico. Mejoras profesionales. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Día de éxitos económicos. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Su buen humor acelera su recuperación.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

No sea tan esquivo con la persona amada. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. Cada vez le convocan más a las reuniones de empresa. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. Momento excelente para invertir en arte. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Profesionalmente, está en buen momento. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

