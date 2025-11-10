El Norte Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 10 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Hable con su jefe, él le entenderá. Se encuentra muy bien de salud física y psíquica.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

En el amor, sorpresas positivas y agradables. Su previsión hace que esté económicamente tranquilo. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Preste más atención a su salud y vaya al médico.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Su pareja caerá rendida gracias al buen humor que derrocha. En su economía, la racha es estupenda. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Tras los excesos de estos días, descanse.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Ocasión para iniciar una economía de ahorro. En el trabajo, hay muchas formas de demostrar su valía sin herir a nadie. Las molestias musculares disminuirán bastante.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Cuidado con su dinero, no se deje engañar por desconocidos. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Un chequeo viene siempre bien.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Los problemas con la persona amada se resolverán. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Día francamente productivo en el terreno profesional. Cuide su cuerpo de forma especial.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Pierda el miedo y arriésguese a una historia de amor apasionada. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. El trabajo desempeñado le enorgullece. Jornada llena de vitalidad y energía.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

La vida en pareja se presenta tranquila y sosegada. Quizá se demore ese pago que espera. Reivindique sus derechos laborales para hacerse respetar. Su organismo necesita más descanso nocturno.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Su intransigencia puede provocar conflictos en su familia. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. En el plano profesional, aumento de sueldo. Vigile su tensión arterial.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Encuentro con personas que hace mucho tiempo que no ve. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Llegará a acuerdos beneficiosos con sus compañeros. Día favorable para alcanzar la estabilidad orgánica.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. No se agobie pensando en ahorrar, disfrute del dinero. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. La alimentación inadecuada podría ocasionarle problemas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Día difícil para realizar transacciones bursátiles. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

