El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:26

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 1 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Esa capacidad de diálogo le acerca a su pareja. Su economía deja mucho que desear. Ambiente laboral complicado, actúe con cautela. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. Pague sus deudas ahora que todavía puede. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Controle su mal humor o estropeará posibles relaciones. Esas últimas inversiones serán beneficiosas. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Existe la posibilidad de que le den calabazas. No se agobie por el dinero, sus familiares le avalan. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

La compenetración con su pareja es total. Gran momento económico. Buen día para enviar el currículum. Debe cuidarse física y psíquicamente.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Atracción especial hacia una persona. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Sepa cuál es la causa de sus problemas de estómago.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Jornada que le permite recomponer su relación. Posible cambio de residencia, ¡ojo con los gastos! Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Un amigo puede defraudarle. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Ninguna enfermedad de importancia acecha su salud.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Ambiente de entendimiento y amor. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Sea más metódico en su trabajo. Mayor atención a su cuerpo, debe cuidarse con las comidas.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Quite tiempo a la profesión para atender al corazón. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. En el trabajo, más de ocho horas es excesivo. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Probablemente aparecerá en su vida alguien muy especial. Está en racha, todo lo que toca se convierte en oro. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Evite contraer nuevas deudas. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Físicamente, bien; mentalmente, confusión.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

