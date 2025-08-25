El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 08:20 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 25 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Los parientes tendrán una influencia positiva en su vida. Hoy se complican los temas económicos. Tendrá una jornada laboral difícil. Ese dolor de riñones le pondrá de mal humor, es algo pasajero.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Los movimientos de dinero actuales serán decisivos después. Jornada favorable para firmar un contrato laboral. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

El apoyo que necesita lo obtendrá en el entorno familiar. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. En el terreno laboral, conseguirá lo que se propone. Las articulaciones pueden resentirse.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. Irá bien todo lo relacionado con inversiones. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. El aumento de peso le viene provocado por la ansiedad.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

No descargue el mal humor con los seres queridos. Jornada poco favorable para las inversiones. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Buen humor y plena forma física.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Se encontrará más atractivo y con ganas de seducir. Controle en qué gasta el dinero. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Su pareja le sumirá en el desconcierto. Organice sus finanzas para obtener rentabilidad. La entrada de un trabajo nuevo le absorberá. Cuide de manera especial su garganta.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Comparta sus ideas y trabaje en equipo. Afronte con calma las tensiones cotidianas.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Atención a lo que sus seres queridos le puedan pedir. Controle su economía, se avecinan gastos. Vida profesional enriquecedora. Cuide su alimentación.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. Elimine los gastos superfluos. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Elimine tensiones practicando algún deporte.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Controle su mal humor o estropeará posibles relaciones. Utilice su dinero en algo productivo. Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo. Cuide más sus bronquios y pulmones.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

