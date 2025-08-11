El Norte Valladolid Lunes, 11 de agosto 2025, 07:22 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 11 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Necesita un tiempo de reflexión sobre sus relaciones. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Los asuntos sentimentales van por buen camino. Debería dar un buen repaso a su economía. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Muévase más para recuperar sus energías.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Diviértase sin gastar tanto dinero. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. Dificultad de conciliar el sueño por sus problemas.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Magnífico momento para el amor. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. En cuanto a la salud, se sentirá mejor que nunca.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Jornada de gran intensidad amorosa. Sus ahorros están en vías de extinción. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Su salud física y mental, al aire libre, se reforzará.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Buen día para disfrutar de sus ahorros. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Sus ojos estarán especialmente sensibles.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Si no se siente a gusto, no mantenga esa relación. En los asuntos económicos todo marcha bien. Este trabajo tan intenso es puntual. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Mantendrá una buena relación con todos sus amigos. Se siente agobiado por los gastos que debe afrontar. Algún problema puede retrasar su carrera profesional. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Los asuntos económicos marcharán mejor. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Poco centrado para los asuntos del amor. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Todo positivo junto a la persona amada. Día favorable para su economía. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario