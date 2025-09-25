El Norte Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:12 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Cambios imprescindibles en su relación de pareja. No derroche sus ahorros. Comienza a disfrutar con su actividad laboral. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Pruebe suerte con los juegos de azar. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Tendrá pequeñas dificultades de tipo renal.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados. Luche por su puesto de trabajo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Está pendiente de una transacción económica. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Mucho romanticismo con su pareja. Tiene buen ojo para el dinero, invierta en acciones. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Buen momento para invertir sus ahorros. Nuevos compromisos y retos profesionales. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Con respecto al trabajo, sea más positivo. Necesita relajarse al máximo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Le van a saldar una deuda pendiente. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Se hacen notar los afectos de los demás hacia usted. Su situación económica no es del todo buena, cuidado. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. Realice algún tipo de ejercicio relajante.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Conocerá a alguien importante. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Trate de recuperar energías.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario