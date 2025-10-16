El Norte Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 16 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Mejora su pésima situación anímica. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo. Aliméntese mejor que hasta ahora.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Vida sentimental muy placentera. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro. Cambie su dieta y no abuse de las grasas.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Por fin podrá salir a comprarse todo a lo que ha echado el ojo. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. El estómago, su punto débil, se resiente.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Asumir una ruptura no es tarea fácil; pida ayuda. No se relaje con el control de sus cuentas. Evite encontronazos con sus compañeros de trabajo. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. Las comidas copiosas terminan en malas digestiones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Cautela con sus expectativas amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Proteja su garganta de manera especial.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Compenetración excelente con su pareja. Cuidado con las compras y ventas importantes. Cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo. La práctica deportiva le ayudará a canalizar su energía.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Su corazón experimentará agradables emociones. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Llegan cambios en su lugar de trabajo. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. Momento profesional muy delicado. Deprimido por esas pequeñas molestias, anímese.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Creará un buen ambiente familiar. Se sentirá con ganas de hacer regalos a los suyos. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Afectado por molestias estomacales.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario