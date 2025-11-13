El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Recibirá buenas noticias de un familiar. Tenga cuidado con los gastos fuera del presupuesto. Siga trabajando duro en su nuevo proyecto laboral. La meditación está muy bien para mantenerse sereno.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Evite por todos los medios relaciones tormentosas. Tendrá que tomar una decisión económica importante. Esas dotes de mando son tenidas en cuenta por sus jefes. La actividad realizada estos días le ha restado fuerzas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Goza de una estabilidad sentimental envidiable. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Podría tener problemas con sus subordinados. Los cambios de tiempo le pueden ocasionar neuralgias.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

No se enfade por los cotilleos amorosos que le cuenten, ignórelos. Medite bien lo que hace con su dinero, actúe con prudencia. Tiene que estar más pendiente del trabajo y los negocios. Descanso es lo que le está negando a su cuerpo.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Llegan nuevas y desconocidas experiencias. La temporada de grandes gastos toca a su fin. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Vigile su presión arterial y controle el sobrepeso.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Nuevo idilio con alguien muy joven. Reduzca sus gastos o su economía se resentirá. Venza su timidez si pretende destacar ante sus jefes. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

El amor le sonríe, déjese querer. Consulte a un experto en asuntos financieros. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Mantenga a raya los celos, se pueden volver contra usted. Posibles pérdidas de bienes. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

En el plano afectivo, aparecerán algunos nubarrones. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

El amor y la amistad se verán reforzados hoy. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Colabore con sus compañeros y todo será más agradable. El senderismo mejorará el estado de su organismo.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Disputas con su familia por culpa de terceros. Limite sus gastos si no quiere tener problemas económicos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Se estabilizará pronto una relación para usted importante. Su esfuerzo le reporta unos ingresos extras. Siga adelante con sus iniciativas laborales. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

