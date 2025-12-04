El Norte Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:01 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 4 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

No permita que la familia se inmiscuya en su relación. Use su sentido práctico en temas económicos. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Para llevar la vida sana que desea debe vigilar su dieta.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Cupido atacará por donde menos se lo espera. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. No dé tanta importancia al ahorro. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Los dolores musculares continúan, acuda a un especialista.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

El amor será una fuente de satisfacciones. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte. Para sentirse bien debe comenzar por comer mejor.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Aclárese en el terreno amoroso. No abuse de la generosidad de los demás. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hidrate su piel bebiendo agua.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja. Buen momento económico. Esté alerta a las oportunidades laborales que le ofrezcan. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Organice un viajecito divertido con su pareja. Dirija sus esfuerzos a economizar todo lo posible. Puede tener ofertas de trabajo muy interesantes. No fuerce su organismo.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. Ese malestar en su trabajo será algo pasajero. Las muelas del juicio le podrían jugar una mala pasada.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

La persona amada está irascible, hable con ella. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Cambios profesionales y movimientos inesperados. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Sus corazonadas le proporcionan beneficios económicos. Pronto se acabará la etapa de monotonía laboral. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. El panorama profesional es francamente esperanzador. No descuide su dentadura.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Si está sin pareja, probablemente encuentre una. Resolverá muy bien los asuntos de compras e inversiones. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. Ese golpe en la muñeca puede traerle problemas.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)