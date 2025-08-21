El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 21 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Día de buena salud.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Recuerde que la alimentación es la base de la salud.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. En lo económico, no es un día favorable. Interesantes propuestas para cambiar de trabajo. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Excelentes noticias de personas queridas que están lejos. Comienza bien el día, económicamente hablando. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Su organismo necesita más descanso nocturno.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Debe poner remedio para que el estrés no le domine.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Romanticismo es lo que su pareja necesita. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Recuerde, el aspecto es importante en las entrevistas. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Probablemente tenga que resolver ciertos conflictos familiares. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Su espalda es su punto débil, corrija la postura en el trabajo.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. Sus acreedores están en buena disposición. Escuche los consejos de sus compañeros. Puede sufrir mareos por las cervicales.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Encuentro amoroso muy especial. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Sus amigos son decisivos en su vida. Debe ser más conservador en sus inversiones. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Preste más atención a su salud, pero sin obsesionarse.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Se disiparán muchas dudas si abre su corazón a los demás. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Conseguirá lo que se proponga entre sus amigos. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Tendrá delicadas las articulaciones.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Te puede interesar

