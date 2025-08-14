El Norte Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 07:44 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 14 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Las satisfacciones se las proporcionará su vida familiar. Con el dinero, no tome decisiones demasiado precipitadas. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Una escapada al campo siempre viene bien.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Si su carácter le empuja al coqueteo, tenga cuidado. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Le harán una oferta de trabajo interesante. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Va a vivir el amor intensamente. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Comenzarán a disminuir los momentos estresantes.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Vivirá maravillosos momentos románticos. No se lamente, sus finanzas mejoran. En el ámbito profesional, todo va muy bien. Al iniciar un viaje, lleve los medicamentos básicos.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Si no quiere sufrir un desengaño, abra los ojos. Su economía no corre peligro. Intente que no le afecten los cambios laborales. Si quiere hacer una dieta depurativa, consulte con su endocrino.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Su economía se mantiene. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. Sentirá un poco de ansiedad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Momento de dar una mayor prioridad al ahorro. Debería dar un giro a su forma de trabajar. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. Intente ahorrar un poco, ha tenido muchos gatos. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Por fin un respiro económico, su pareja encuentra trabajo. En el trabajo, evite las actitudes radicales. Apúntese a alguna actividad relajante.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Está eufórico sentimentalmente; consolide esa relación. Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Si tiene quejas en su relación, expóngalas. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Muestre solidaridad con un compañero. No dé tanta importancia a sus «males» y relájese.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario