El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Signos del zodiaco

Horóscopo de hoy jueves 7 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 7 de agosto de 2025

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:32

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 7 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Se va a dar cuenta de que ya no siente nada por su pareja. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. Plenamente satisfecho con su trabajo. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Dé a su pareja tiempo para ver la solución. No pida favores de tipo económico, se arrepentirá. Las contrariedades laborales no son ataques personales. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Buenas ideas en el trabajo, póngalas en práctica. Cuide sus ojos.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Buen día para hacer intercambios comerciales. La cabeza va a ser su zona más delicada.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Le aguarda un día muy romántico y apasionado. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Le faltará concentración en su trabajo. Ocasionalmente le invade la tristeza, no se deje llevar.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Ha pasado el momento de escasez, respire un poco. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Dele a la persona amada toda su ternura. No se relaje con el control de sus cuentas. Facilidad de palabra envidiable para exponer sus ideas laborales. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Le están echando de menos y usted no se da cuenta. Lleva una vida por encima de sus posibilidades económicas. Cualquier estudio complementario es bueno. Su organismo funciona como un reloj.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Su romanticismo estará a flor de piel. Pida consejo a su banco para rentabilizar sus ahorros. Verá con más claridad los asuntos profesionales. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Los suyos le necesitan. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Ese don de gentes hará que todos aprueben su trabajo. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Estará predispuesto a ser más cariñoso con su pareja. Proteja sus intereses económicos. Puede conseguir el tan merecido cambio de puesto. Si intenta ir más despacio su salud no sufrirá ningún percance.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Cuide la relación con su pareja. Planifique sus gastos y analice sus prioridades. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Todo bien en cuestiones de salud.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por realizar tocamientos a varias mujeres en las fiestas de Íscar
  2. 2 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  3. 3 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  4. 4 Aplazado el Trofeo Ciudad de Valladolid que se iba a jugar esta noche
  5. 5

    La Feria de Día estrena diseño, suma participantes y recupera Santa Cruz: este es el listado de casetas
  6. 6 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  7. 7 La Policía Nacional de Segovia expulsa a ocho peligrosos delincuentes multirreincidentes
  8. 8

    El «estado insalubre» de un cajero usado por personas sin hogar preocupa a los vecinos en Delicias
  9. 9

    «Valladolid es mi Ítaca. Es el sitio al que siempre vuelvo después de cada viaje»
  10. 10

    La peatonalización de San Juan avanza con el borrado de la calzada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Horóscopo de hoy jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo de hoy jueves 7 de agosto de 2025