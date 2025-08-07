El Norte Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 07:32 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 7 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Se va a dar cuenta de que ya no siente nada por su pareja. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. Plenamente satisfecho con su trabajo. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Dé a su pareja tiempo para ver la solución. No pida favores de tipo económico, se arrepentirá. Las contrariedades laborales no son ataques personales. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Buenas ideas en el trabajo, póngalas en práctica. Cuide sus ojos.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Buen día para hacer intercambios comerciales. La cabeza va a ser su zona más delicada.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Le aguarda un día muy romántico y apasionado. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Le faltará concentración en su trabajo. Ocasionalmente le invade la tristeza, no se deje llevar.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Ha pasado el momento de escasez, respire un poco. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Dele a la persona amada toda su ternura. No se relaje con el control de sus cuentas. Facilidad de palabra envidiable para exponer sus ideas laborales. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Le están echando de menos y usted no se da cuenta. Lleva una vida por encima de sus posibilidades económicas. Cualquier estudio complementario es bueno. Su organismo funciona como un reloj.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Su romanticismo estará a flor de piel. Pida consejo a su banco para rentabilizar sus ahorros. Verá con más claridad los asuntos profesionales. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Los suyos le necesitan. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Ese don de gentes hará que todos aprueben su trabajo. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Estará predispuesto a ser más cariñoso con su pareja. Proteja sus intereses económicos. Puede conseguir el tan merecido cambio de puesto. Si intenta ir más despacio su salud no sufrirá ningún percance.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Cuide la relación con su pareja. Planifique sus gastos y analice sus prioridades. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Todo bien en cuestiones de salud.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

