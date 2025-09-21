El Norte Valladolid Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:57 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 21 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Los problemas con su pareja se resuelven fácilmente. Su economía va muy bien. Realice su trabajo con entusiasmo y ganas de cambios. Buen momento psicológico.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Situación laboral inmejorable. Ligeramente indispuesto por un dolor abdominal.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

En el amor, viva el momento intensamente. Medite muy bien antes de hacer inversiones. Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados. En las heridas, puede haber peligro de infección.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso. Retome los negocios que otros han abandonado. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

¡Déjese querer! No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. Buen día para empezar con los proyectos profesionales. Los dolores de espalda se evitan sentándose correctamente.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Conocerá a una persona de ensueño. No descuide el bolso ni la cartera. Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales. Modere el consumo de alcohol, no le sienta nada bien.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Su capacidad de cariño es muy grande. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Vigile su presión arterial y controle el sobrepeso.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Demuestre más comprensión hacia sus familiares. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Está muy tenso; relájese con un baño.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante. Mal momento para inversiones. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Preocupado por su silueta aprenderá a alimentarse.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Este es un día ideal para las conquistas. Plantéese pedir un préstamo a su banco. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Huya de los ambientes que perjudiquen su salud.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Marte hace que esté en tensión, dialogue con su pareja. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Venza su timidez, sus compañeros se lo agradecerán. Ligeros mareos.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario