Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 19 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Su entrega y comprensión hacen que su pareja funcione de maravilla. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Ese afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Si no se cuida a tiempo, podría acumular un gran cansancio.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

El amor transita por su casa. En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca. Defienda esos proyectos laborales, son interesantes. Los pequeños problemas de salud desaparecen.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Vivirá unos momentos de gran dulzura en pareja. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Debería dejar de fumar para mejorar su forma física.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Cuidado con las próximas operaciones financieras. Las soluciones a sus dudas profesionales están al llegar. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Muy bien con su familia y amigos. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Le falta energía, descanse un poco.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

En su relación, algo se saldrá del cauce habitual. A partir de hoy pueden surgir muchos gastos. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Ayude a ese amigo arruinado, se sentirá bien. Olvide las preocupaciones de tipo laboral, no existen. Oblíguese a un reposo saludable.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Las circunstancias exigen mayor madurez emocional. Procure mantener su tendencia al ahorro. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Tranquilidad absoluta, sobre todo mental.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Recibe un ingreso extra, posiblemente una herencia. Este trabajo tan intenso es puntual. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Su timidez se dejará sentir en sus relaciones. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Frenética actividad laboral. Su dieta alimenticia es caótica, cuídese.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Vivirá maravillosos momentos románticos. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Proposición laboral muy interesante. Cuidado, sobre todo, con la zona lumbar.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Está jugando a un juego amoroso arriesgado. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Demostrará su valía ante sus superiores. Hoy deberá prestar atención a su estómago.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

