Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 12 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Relación amorosa muy interesante. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. Puede sufrir algún mareo esporádico, pero pronto pasará.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

El amor será el protagonista del día. Jornada apropiada para resolver asuntos financieros. Sortee las disputas profesionales. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Molestias de tipo circulatorio.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Puede pasar de la pasión a la ruptura. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. Pasará por oscilaciones anímicas del llanto a la risa.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Últimamente, tiene a su pareja un poco olvidada. Evite los gastos innecesarios. Procure no descuidar a los clientes. Sus oídos pueden sufrir molestias leves.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Atracción especial hacia una persona. Evite invertir en algo que no ve claro. Hoy el trabajo le traerá agradables sorpresas. Cuidado con los posibles resbalones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. Éxito laboral, disfrútelo. Es el momento de ir al oculista.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

La familia va a ser hoy el centro de su vida. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Dentro de poco llegará el trabajo de su vida. Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Se merece mucho más de lo que tiene, hable con su jefe. Evite las comidas muy grasas.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Quizá tenga problemas con un amigo, últimamente no conectan. Hoy comienza una excelente racha económica. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Cambie de actividad si se encuentra fatigado.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Intente ahorrar y no se fíe de la suerte. Aprovéchese de la ayuda que le ofrecen sus compañeros. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Día divertido en el que disfrutará mucho con sus amigos. Cuidado con los riesgos económicos. Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

