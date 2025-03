El Norte Valladolid Domingo, 23 de marzo 2025, 08:29 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 23 de marzo de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

No sea tan duro, su pareja es humana. Aumentan sus ingresos debido a su intuición. No ejerza el papel de protector con sus compañeros. Prudencia con la dieta; podría caer en un estado anémico.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Busque un momento de soledad para poner orden en su interior. Buena suerte en los juegos de azar. Replantéese su comportamiento en el trabajo. La dieta de adelgazamiento es fundamental para su salud.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Vientos de estabilidad en el amor. Su economía puede sufrir un descalabro. Tendrá que trabajar con las presiones de sus jefes. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Está bien ser independiente, pero déjese querer. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Que la excesiva actividad no merme su forma física.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Debe respetar las ideas de su pareja. Reclame con habilidad ese dinero que le deben. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Debe olvidar por unos días su obsesión por las dietas.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

En el amor, lo que venía soñando está a punto de suceder. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Su cuerpo no está a punto, descanse más.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

No hable de su vida personal como si fuera un asunto trivial. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Sea más cuidadoso en sus funciones laborales. Si tiene alergia, no olvide su medicación.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Su familia le dará el apoyo que tanto necesita. Ahorre para evitar disgustos en un futuro. Enhorabuena, asciende rápidamente en el trabajo. Evite que pequeños imprevistos le amarguen la vida.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Tendencia a caer en la monotonía sentimental. Haga un uso racional del teléfono y reducirá la factura. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Reúnase con antiguos compañeros, quizá surja el amor. Debe velar más por sus intereses económicos. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Por fin llega un amor satisfactorio y duradero. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Hoy le felicitarán por su trabajo. Su salud es de hierro, aunque no debe bajar la guardia.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Olvidará a esa persona con la que ha roto hace poco tiempo. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Colabore con sus compañeros y todo será más agradable. Siga cuidando su dieta para mantener el peso alcanzado.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

