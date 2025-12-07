El Norte Valladolid Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:45 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 7 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Naturaleza fuerte, pero aun así no baje la guardia.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Riesgo de padecer falta de hierro.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Su pareja le hará tocar el cielo. Intente dominar la situación de caos económico actual. Posibilidades de que le asciendan. Gozará de una salud excelente.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Hay cierto desgaste en su relación de pareja. En cuanto al dinero, camine con pies de plomo. La impaciencia le creará problemas laborales. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Con imaginación reconquistará a la persona amada. La intuición le hará multiplicar sus ahorros. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. El reposo le aliviará de esas molestias lumbares.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

La tendencia al idealismo le lleva a sentirse mal en el amor. Tenga cuidado con los juegos de azar. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Ningún problema de salud.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Hable claro con su pareja. Trámites burocráticos retrasan el cobro de un dinero. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Disfrutará de sus seres queridos. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Cuide su piel frente a los agentes externos.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Utilice su dinero en algo productivo. Evite enemistarse con sus compañeros de trabajo. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Estabilidad en el ámbito económico. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Con su pareja vivirá momentos inolvidables. Oportunidad de zanjar sus deudas económicas. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Rompa con la rutina y salga a divertirse.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Acuda al médico de nuevo al menor síntoma que le preocupe.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

