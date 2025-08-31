El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Signos del zodiaco

Horóscopo de hoy domingo 31 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 31 de agosto de 2025

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:34

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 31 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Muchas posibilidades de afianzar su relación. Resolverá su problema económico con éxito. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Dedique un poco más de atención a su colesterol.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Con su pareja vivirá momentos inolvidables. Procure abordar directamente sus problemas financieros. Haga las paces con ese compañero conflictivo. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Jornada conflictiva con su pareja. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Su dentadura le provocará algún problema.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Día de gran armonía con la familia y la pareja. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Vigile esa muela que tanto le molesta.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Su magnetismo para el amor está en alza. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. En el trabajo, no tendrá problemas. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Económicamente está desahogado. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. Respete las horas de la comida y procure no trasnochar.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Coja las riendas de su vida amorosa. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. Óptimo estado de ánimo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Necesita encontrar afinidad en una pareja. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Ese trabajo que tanto le agobia está a punto de acabar. Notará mejorar su salud si prueba a reírse de sí mismo.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Romance pasajero. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. Actividad laboral interesante. Logrará alcanzar disciplina en el deporte.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

El amor y la amistad se verán reforzados hoy. Ponga en orden sus asuntos financieros. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. La música y la lectura son buenas medicinas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Logre la confianza de compañeros y superiores. Dedíquese el día de hoy, es algo muy saludable.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    El misterio de las cajas con una carta de póquer en la puerta de una peluquería de Valladolid
  4. 4

    Roba cepillos de dientes y champús en farmacias para intercambiarlos por droga
  5. 5

    Intenso ritmo de obra en Huerta del Rey para abrir el Mercadona a finales de noviembre
  6. 6 Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna
  7. 7

    Recibe un puñetazo en la cara y le roban los auriculares y dinero
  8. 8

    Dos policías municipales rescatan a una joven semiinconsciente del Pisuerga
  9. 9 La agresión por arma blanca en Paulina Harriet se salda con tres detenidos una semana después
  10. 10

    Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Horóscopo de hoy domingo 31 de agosto de 2025

Horóscopo de hoy domingo 31 de agosto de 2025