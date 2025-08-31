El Norte Valladolid Domingo, 31 de agosto 2025, 08:34 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 31 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Muchas posibilidades de afianzar su relación. Resolverá su problema económico con éxito. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Dedique un poco más de atención a su colesterol.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Con su pareja vivirá momentos inolvidables. Procure abordar directamente sus problemas financieros. Haga las paces con ese compañero conflictivo. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Jornada conflictiva con su pareja. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Su dentadura le provocará algún problema.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Día de gran armonía con la familia y la pareja. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Vigile esa muela que tanto le molesta.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Su magnetismo para el amor está en alza. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. En el trabajo, no tendrá problemas. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Económicamente está desahogado. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. Respete las horas de la comida y procure no trasnochar.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Coja las riendas de su vida amorosa. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. Óptimo estado de ánimo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Necesita encontrar afinidad en una pareja. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Ese trabajo que tanto le agobia está a punto de acabar. Notará mejorar su salud si prueba a reírse de sí mismo.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Romance pasajero. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. Actividad laboral interesante. Logrará alcanzar disciplina en el deporte.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

El amor y la amistad se verán reforzados hoy. Ponga en orden sus asuntos financieros. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. La música y la lectura son buenas medicinas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Logre la confianza de compañeros y superiores. Dedíquese el día de hoy, es algo muy saludable.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)