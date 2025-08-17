El Norte Valladolid Domingo, 17 de agosto 2025, 08:31 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 17 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. Compare precios a la hora de comprar. Mal momento para cambiar de trabajo. Demasiados esfuerzos físicos.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Buen día para un encuentro amoroso. Posibles pérdidas de bienes. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Muy a tiempo la visita al oculista.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Rebrote de alguna dolencia antigua.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Recuperará amigos que se han quedado en el camino. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Un pariente le ayudará a avanzar en el trabajo. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Está romántico, seductor, amable y conquistador. Amenazan gastos extras relacionados con la casa. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Disposición para dar mucho afecto. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Por fin decide completar su formación profesional. Cuide sus horas de sueño.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Disfrute al máximo de la relación actual. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Su problema de salud no irá más allá de un simple catarro.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

No se resista a querer a quien le quiere. Mal día en asuntos económicos; los gastos atacan de nuevo. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Noticias positivas de un antiguo amor. Le responden afirmativamente a una solicitud de crédito. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. Las excursiones al campo le ayudarán a acabar con el estrés.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Hay alguien que quiere reírse de sus sentimientos. Disfrute de lo ahorrado y dese algún capricho. Puede tener ofertas de trabajo muy interesantes. Las cenas no deben ser copiosas.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Día activo y productivo en su trabajo. Se encuentra agotado, descanse más.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Los amigos no aparecen de repente, hay que buscarlos. Buen momento para los asuntos económicos. Laboralmente, fin del problema, todo volverá a su cauce. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario