Horóscopo de hoy 23 de febrero de 2019

Aries

Si su carácter le empuja al coqueteo, tenga cuidado. Ahorre intentando controlar los gastos. En el trabajo, momento de rendimiento pleno. Está en forma y rebosa energía.

Tauro

Escuche más los dictados de su corazón. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Llega una mejora en su trabajo. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

Géminis

Falta de entendimiento con la persona amada. En cuestiones económicas, sea más cauto. Acepte esa ventajosa oferta de empleo. Excelente momento para poner a punto su cuerpo.

Cáncer

Le rondan desde hace tiempo y usted no se ha dado cuenta. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Evite el picante.

Leo

Está siendo admirado por el sexo opuesto. Progresa económicamente. Buen día para empezar una nueva etapa profesional. La desconfianza puede ser objeto de preocupación, relájese.

Virgo

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Libérese de sus tensiones musculares con algún masaje.

Libra

En su pareja encontrará comprensión. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Sus sueños profesionales se harán realidad. Una escapadita a la playa le recargará las pilas.

Escorpio

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. Esas últimas inversiones serán beneficiosas. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Aumentarán sus salidas al campo y se sentirá muy bien.

Sagitario

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. No dude de su capacidad para aumentar sus ingresos. Intente no despistarse, sea más sistemático trabajando. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

Capricornio

Los malentendidos con los amigos se irán aclarando. Preste atención a sus finanzas para evitar sustos. Encontrará el trabajo con el que siempre ha soñado. Prudencia, no cometa excesos con la alimentación.

Acuario

Su autoestima mejora y sus relaciones también. Desaparece esa preocupación económica. Tomar drásticas decisiones profesionales le beneficiará. El hierro es necesario para el organismo, vigílelo.

Piscis

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos. Económicamente, todo va muy bien. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que tanto le gusta. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.