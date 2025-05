Horóscopo diario, 28 de mayo de 2025

El Norte Valladolid Miércoles, 28 de mayo 2025, 07:04 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 28 de mayo de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

No se meta en novedades amorosas, no es el momento. Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes. Buena comunicación con sus compañeros. Las cenas no deben ser copiosas.

Tauro

Despeje los malentendidos con su pareja. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Se producirán nuevos contactos profesionales. No a las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

Géminis

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. No se exponga a riesgos económicos. Su capacidad creadora está en pleno apogeo. Cuidado con los cambios climáticos.

Cáncer

Un amigo le presentará a una persona idónea. Esos nuevos negocios le harán ganar dinero. En el trabajo, la rutina hará que el tiempo pase despacio. La columna le molestará como consecuencia del estrés.

Leo

Le apetecerá disfrutar del ambiente cálido de su familia. El dinero le va a tener algo pensativo. No confunda lo personal con lo profesional. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Virgo

La vida de pareja se presenta confusa. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Evite las comidas muy grasas.

Libra

No sea tan crítico y sí más flexible con la relación actual. Mal día para correr aventuras inversionistas. El ambiente de trabajo será más armonioso. El control de lo que come y el ejercicio le mantendrán en forma.

Escorpio

Ceda más con su pareja y no crea que siempre lleva razón. Interesantes relaciones con personas poderosas. Oportunidad de progreso profesional. Relajarse es primordial para su salud.

Sagitario

Una persona que no le conviene acapara su atención. El dinero no lo es todo. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Sensación de cansancio al final del día.

Capricornio

Va a conocer a una persona muy especial. Invitar está bien, pero con control. El trabajo en colaboración le producirá satisfacciones. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Acuario

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Buen día para los juegos de azar. El trabajo en equipo hace que la empresa funcione. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Piscis

Dese la oportunidad de vivir un gran amor. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Delegue responsabilidades laborales, se alegrará. Conviene calmar la mente y hacer más caso al cuerpo.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

