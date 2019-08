Horóscopo de hoy 24 de agosto de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy sábado 24 de agosto de 2019 EL NORTE Sábado, 24 agosto 2019, 10:16

Aries

Enhorabuena, su relación de pareja está en plena forma. Controle los deseos de gastar desmesuradamente. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Deje para el fin de semana esos placeres que tan bien le sientan.

Tauro

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad. Mímese, necesita mayores cuidados de los que cree.

Géminis

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Le pueden proponer un negocio que le será beneficioso. Subirá de escalón en el organigrama de su empresa. Debe olvidar por unos días su obsesión por las dietas.

Cáncer

Los amigos no aparecen de repente, hay que buscarlos. Tiene dinero de sobra, no escatime en gastos. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Leo

Todo es positivo en el plano amoroso. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. El cambio de política de su empresa le beneficiará. Sus manos corren riesgo de golpes y rozaduras, protéjalas.

Virgo

Una llamada telefónica inesperada le alegrará. Resuelva todas las cuestiones económicas pendientes. Está convirtiéndose en el asesor perfecto para su empresa. Recuerde que la alimentación es la base de la salud.

Libra

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Sus ingresos bajarán hoy. La responsabilidad en el trabajo tenderá a ir en aumento. No hay nada como el ejercicio para aliviar tensiones.

Escorpio

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. No deje las cosas a medio hacer en su trabajo. Paciencia y un poco más de atención a su salud.

Sagitario

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Intente buscar nuevas fuentes de ingresos. No sea tan individualista y aprenda a trabajar en equipo. Prudencia con las grasas.

Capricornio

Quizá viva un reencuentro muy especial e inesperado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. Su salud le causará preocupaciones.

Acuario

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Procure reducir gastos. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Puede sufrir una otitis; cuide de manera especial sus oídos.

Piscis

Peligro de ruptura con su pareja. Cuide su economía, no se deje llevar por las compras. Ser ordenado le vendrá muy bien en el plano laboral. El estrés le hará sentirse apático y desanimado.