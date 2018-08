Horóscopo de hoy 28 de agosto 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Martes, 28 agosto 2018, 08:48

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 28 de agosto de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Conquistará a la persona que le interesa. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

Tauro

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Su economía doméstica se está reponiendo. Posibilidades de que le asciendan. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

Géminis

No olvide lo mucho que le quiere su pareja, ¡sorpréndala! No le hace falta estirar tanto el dinero. Esas dotes de mando son tenidas en cuenta por sus jefes. No se olvide de las revisiones del dentista.

Cáncer

La vida en pareja le brindará grandes satisfacciones. Disfrute de lo ahorrado y dese algún capricho. Amplíe su formación para mejorar su situación profesional. Afronte con calma las tensiones cotidianas.

Leo

Tanta exigencia puede agotar la paciencia de su pareja. No sería mala idea que gastara dinero en ropa. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Virgo

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad. Su economía se le va de las manos. Manténgase alerta en su trabajo. Está cansado y necesita unos días de relax.

Libra

Su relación afectiva se afianza poco a poco. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Gozará de mucha vitalidad y resistencia.

Escorpio

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Recibe un ingreso extra, posiblemente una herencia. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Se encuentra agotado, descanse más.

Sagitario

Su actual relación es su verdadero amor. No tome decisiones apresuradas en asuntos de dinero. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. La visita anual al oculista no hay que pasarla por alto.

Capricornio

Si no la tiene, encontrará a su «media naranja». Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Nuevas perspectivas profesionales muy esperanzadoras. Siga el camino emprendido, su salud mejora.

Acuario

Periodo muy romántico y de gran comprensión. Ese capricho que tiene en mente puede esperar. El trabajo saldrá gracias a su tesón. Los cambios de temperatura perjudicarán su salud.

Piscis

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Jornada para probar suerte con los juegos de azar. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Le conviene descansar algo más.