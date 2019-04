Horóscopo de hoy 12 de abril 2019: predicción en el amor y trabajo Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 12 de abril de 2019, para tu signo del zodiaco EL NORTE Valladolid Viernes, 12 abril 2019, 08:16

Aries

Disposición para dar mucho afecto. No confíe en la llegada de ingresos extras. Procure ser más simpático con los compañeros. Podría coger un resfriado, cuídese para intentar evitarlo.

Tauro

Expectación ante esa nueva relación. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No utilice su aguijón para demostrar lo que vale. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Géminis

Escarceos y encuentros fugaces. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. El sentido del humor es importante para la salud.

Cáncer

Sigue en fase de enamoramientos platónicos. No niegue su apoyo económico a un amigo, se sentirá bien. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. Cuide su salud sin derrochar energías.

Leo

Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. Se encuentra alegre y en buena forma.

Virgo

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Los ejercicios al aire libre son buenos para la mente.

Libra

Tensiones sentimentales, controle el mal humor. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Su ambición y capacidad laboral serán elevadas. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

Escorpio

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Tiente al azar porque hay posibilidades de que le toque algo. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Evite cargar pesos excesivos.

Sagitario

Su vida familiar anda revuelta últimamente. Resolverá muy bien los asuntos de compras e inversiones. Un equívoco en su trabajo le permitirá aclarar cosas. Nada mejor que dormir para reponer fuerzas.

Capricornio

Se siente radiante y así atraerá a más de una persona. El dinero no lo es todo. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. El yoga le ayudará a reponer energías.

Acuario

Asunto amoroso muy satisfactorio. Aproveche cualquier oportunidad que surja para ganar dinero. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Los nervios le pueden jugar una mala pasada.

Piscis

Una persona muy extraña le fascinará. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Descanse todo lo que pueda.