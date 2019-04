Horóscopo de hoy 4 de abril de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy jueves 4 de abril de 2019 EL NORTE Valladolid Jueves, 4 abril 2019, 09:44

Aries

Colabore con su pareja en proyectar el futuro. Intente ahorrar, no haga gastos inútiles. Preste más atención a su trabajo. Demasiado acelerado, relájese.

Tauro

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Su economía va bien, permítase algún capricho. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Hoy está más despistado de lo normal.

Géminis

No es buen día para hacer locuras amorosas. Inicie ya una política de ahorro. Si está en paro encontrará una oferta interesante. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

Cáncer

Conocerá a alguien que puede llegar a ser su gran amor. No se exponga a riesgos económicos. Un compañero quiere hacerle sombra. Estado de debilidad de carácter pasajero.

Leo

Tómese su tiempo y aclárese. No haga ningún tipo de apuesta monetaria. Buen día para hacer intercambios comerciales. Energía mental positiva que le potencia su buena salud.

Virgo

Mime más a los suyos y tenga más detalles. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. Mala jornada laboral; no se irrite y concéntrese más. Disminuya un poco ese ajetreado ritmo de vida que lleva.

Libra

No sea tan crítico y sí más flexible con la relación actual. Va a recibir consejos financieros importantes. El tesón es un buen aliado en el trabajo. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

Escorpio

Júpiter le ayudará a conseguir sus sueños románticos. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. Frene un poco sus ambiciones laborales. Últimamente tiene tendencia a engordar, cuídese.

Sagitario

Rompa la monotonía de su vida sentimental. Suerte en lo económico; aproveche para ganar más dinero. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Buen estado físico y mental.

Capricornio

Ante los enfrentamientos con su pareja, sea sincero. Administre bien el dinero. Está en su mejor momento laboral, siga así. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

Acuario

Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. El trabajo está siendo muy absorbente, intente parar. Gozará de un estado físico excelente.

Piscis

Concédase tiempo para aclararse con su pareja. Su cuenta corriente aumenta; sáquele provecho. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. Puede recaer por un constipado mal curado.