El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos. EFE

'El Hormiguero' inicia su vigésima temporada con invitados de lujo

Pablo Motos conversará con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez-Reverte y Ester Expósito

El Norte

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:04

'El Hormiguero' regresa el próximo lunes 1 de septiembre a Antena 3. En su primera semana visitarán el plató Bertín Osborne y Sergio Ramos, juntos el lunes: y Joaquín Sánchez y Susana Saborido, el martes; Arturo Pérez-Reverte, el miércoles; y Ester Expósito, el jueves.

El lunes, 1 de septiembre, 'El Hormiguero', en su veinte aniversario, contará con Bertín Osborne que charlará con Pablo Motos de sus próximos planes de futuro tras su paso por 'Tú Cara Me Suena'. Además, el futbolista Sergio Ramos dará una gran primicia de la que se hablará mucho.

El martes, 2 de septiembre, será el turno de Joaquín y Susana Saborido que presentarán la nueva temporada de 'Emparejados', el programa que presentan juntos y que próximamente se estrena en Antena 3. En el espacio todo ocurre en pareja y participan invitados famosos en cada entrega.

El miércoles, 3 de septiembre será el turno del escritor Arturo Pérez-Reverte que presentará 'Misión en París', la octava entrega de la serie de 'Las Aventuras del Capitán Alatriste' que se publica ese mismo día.

El jueves, 4 de septiembre, Ester Expósito promocionará su nueva película 'El Talento' que llegará a los cines al día siguiente, el viernes 5 de septiembre. La cinta cuenta la historia de Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo que acude a la exclusiva fiesta de cumpleaños de una amiga. Durante la celebración, Elsa recibe una inesperada noticia que la obligará a tener que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  3. 3 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  4. 4

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  5. 5

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  6. 6

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  7. 7 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  8. 8

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  9. 9

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  10. 10 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'El Hormiguero' inicia su vigésima temporada con invitados de lujo

&#039;El Hormiguero&#039; inicia su vigésima temporada con invitados de lujo