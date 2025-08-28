'El Hormiguero' inicia su vigésima temporada con invitados de lujo Pablo Motos conversará con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez-Reverte y Ester Expósito

El Norte Jueves, 28 de agosto 2025, 14:04 Comenta Compartir

'El Hormiguero' regresa el próximo lunes 1 de septiembre a Antena 3. En su primera semana visitarán el plató Bertín Osborne y Sergio Ramos, juntos el lunes: y Joaquín Sánchez y Susana Saborido, el martes; Arturo Pérez-Reverte, el miércoles; y Ester Expósito, el jueves.

El lunes, 1 de septiembre, 'El Hormiguero', en su veinte aniversario, contará con Bertín Osborne que charlará con Pablo Motos de sus próximos planes de futuro tras su paso por 'Tú Cara Me Suena'. Además, el futbolista Sergio Ramos dará una gran primicia de la que se hablará mucho.

El martes, 2 de septiembre, será el turno de Joaquín y Susana Saborido que presentarán la nueva temporada de 'Emparejados', el programa que presentan juntos y que próximamente se estrena en Antena 3. En el espacio todo ocurre en pareja y participan invitados famosos en cada entrega.

El miércoles, 3 de septiembre será el turno del escritor Arturo Pérez-Reverte que presentará 'Misión en París', la octava entrega de la serie de 'Las Aventuras del Capitán Alatriste' que se publica ese mismo día.

El jueves, 4 de septiembre, Ester Expósito promocionará su nueva película 'El Talento' que llegará a los cines al día siguiente, el viernes 5 de septiembre. La cinta cuenta la historia de Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo que acude a la exclusiva fiesta de cumpleaños de una amiga. Durante la celebración, Elsa recibe una inesperada noticia que la obligará a tener que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad.