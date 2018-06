El 'hombre de negro', expulsado de 'Bailando con las estrellas' El Hombre de Negro en 'Bailando con las estrellas'. / TVE Roberto Leal y Rocío Muñoz se llevaron un cero por su interpretación de 'Supercalifragilisticoespialidoso' EL NORTE Jueves, 21 junio 2018, 12:04

Pablo Ibáñez y Sara han sido los expulsados de esta semana en 'Bailando con estrellas', siguiendo el camino que siete días antes le marcaron Fernando Guillén Cuervo y Arismel. «Si alguien me dice en la primera gala que voy a llegar hasta la gala seis, firmo», comentó orgulloso Pablo Ibáñez, más conocido como el 'hombre de negro'.

Antes de abandonar el plató ha querido dejar un mensaje de su paso por el concurso: «Me despido de 'Bailando con las Estrellas' muy contento y orgulloso de lo que hemos logrado. ¡¿Quién me iba a decir a mí que iba a bailar?! Ha sido una experiencia genial, ¡y he descubierto que me gusta el baile! Quiero dar las gracias a Gest Music por elegirme como concursante, gracias a todo el equipazo que hay detrás para que cada gala salga fenomenal, gracias al jurado por sus críticas constructivas y hacerme superarme cada semana, gracias a todos mis compañeros por los buenísimos ratos que hemos compartido juntos, ¡os voy a echar mucho de menos!, gracias a todos los que me habéis visto cada semana desde casa, por vuestro apoyo, por vuestros mensajes de ánimo y por vuestro cariño, ¡sois lo más! Y, por supuesto, un GRACIAS muy especial a Sara, por la paciencia, la dedicación y el empeño para enseñarme a bailar, por descubrirme que tengo caderas (¡y se mueven!), por las risas y los buenos momentos en los ensayos y, sobre todo, por haber conseguido que sienta el baile! ¡Qué tiemblen las pistas de baile, que ahora no hay quien me pare!».

Una semana más, David Bustamante y Yana Olina se convirtieron en la pareja de baile más esperada. Su interpretación de 'The time of my life' de la película 'Dirty Dancing' fue de las más aplaudidas de la gala.

En esta ocasión, no solamente bailaron los concursantes también lo hicieron los presentadores Roberto Leal y Rocío Muñoz que interpretaron un 'quickstep' con 'Supercalifragilisticoespialidoso'. A pesar de sus buenas intenciones, el jurado los calificó con dos ceros y un solo siete como puntuación para el presentador.

Por su parte, Patry Jordan y Rubén Salvador bailaron a ritmo de vals vienés 'He is a pirate', de la película 'Piratas del Caribe'; Javier Herranz y Rosa Carné interpretaron 'You never can tell' de 'Pulp Fiction'; Manu Sánchez y Mireia Arizmendi se dejaron la piel en el escenario con 'Cuban Pete', de la película 'La Máscara'; Amelia Bono y Rubén Rodríguez viajaron al mágico mundo de 'La Bella y la Bestia'; Gemma Mengual y Abel Gil interpretaron 'Singing in the rain' y Pelayo Díaz e Inés Miñana bailaron 'Volver a ritmo de tango', según recuerda el portal 'Chance'.