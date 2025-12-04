El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dani Güiza, en su etapa con el Getafe. EFE

La hija de Dani Güiza celebra su cumpleaños a lo grande y desata la polémica

La joven recibió más de 35 regalos, catering y animación para los pequeños

El Norte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:25

El exfutbolista Dani Güiza ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad por su vida personal. El exjugador ha celebrado el cumpleaños de su hija menor con una fiesta por todo lo alto, que según ha desvelado Miguel Frigenti, «se llevó una pasta tremenda».

El evento incluía más de 35 paquetes de regalos, animación para los niños, merienda y catering para los padres. Frigenti confirmó que no se trataba de una colaboración: «Me consta que es pagado», añadió el periodista, dejando claro que el gasto de al menos 9.000 euros fue totalmente del futbolista. Las reacciones no se hicieron esperar, y Nuria Bermúdez, madre del hijo mediano de Güiza, tampoco se quedó callada.

Esta celebración se produce justo cuando la relación del futbolista con sus hijos vuelve a estar en el ojo público. Su hijo mayor, Cristian, habló hace poco en 'Fiesta' sobre el estado de su vínculo con su padre, respaldado por su madre Rocío Aranda, mientras que con su hija pequeña la relación parece más cercana y distendida.

Paralelamente, Nuria Bermúdez ha celebrado hoy los 18 años de su hijo Dani, fruto de su relación con Güiza entre 2006 y 2008. Lejos del foco mediático, la creadora de contenido ha publicado en redes un emotivo mensaje: «Los mejores años de mi vida son sin duda desde que tú formas parte de ella».

