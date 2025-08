Los hermanos Cristian y Sofía Suescun cada vez más alejados

El Norte Lunes, 4 de agosto 2025, 20:21 Comenta Compartir

Cristian Suescun, tras someterse a una gastroscopia y una biopsia, compartió un mensaje en sus redes sociales que no pasó desapercibido: «Bastante he llorado comiéndome yo solito la amargura. Ya basta, no quiero más». El hijo de Maite Galdeano dejó claro que la brecha con su hermana es real y que no se trata de una estrategia mediática.

El distanciamiento se produce justo cuando se cumple un año de la ruptura entre Sofía y su madre Maite Galdeano, lo que ha dejado a Cristian en una posición delicada. En sus declaraciones, también denunció haber recibido amenazas por parte de seguidores de su hermana, asegurando que tomará medidas legales si la situación persiste.

Desde el programa 'Fiesta', Kiko Jiménez ha respondido a las declaraciones de Cristian. Aunque evitó entrar en detalles por respeto a Sofía: «Yo lo que hago es estar para todos, mirar por mi pareja, por Cristian, antes por Maite... y solo recibo golpes de todo el mundo». El colaborador defendió su postura y aseguró que ha escrito a Cristian, aunque este afirma sentirse solo y sin apoyo.

Kiko también insinuó que hay interés detrás de las declaraciones de Cristian: «A buen entendedor, pocas palabras bastan. El otro día la madre, ahora él... Yo doy la cara, no me voy a esconder, pero por el bien de mi pareja, no me voy a pronunciar más».

Por su parte, Sofía Suescun ha reaparecido brevemente en redes sociales para pedir tiempo y espacio: «No quiero fingir, tampoco quiero entrar en detalles. Necesito un tiempo de recuperación y coger aire«. La influencer ha dejado claro que no está preparada para abordar públicamente el conflicto con su hermano.

