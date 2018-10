El hermano de Asraf desvela la confesión de Isa Pantoja Anuar, el hermano de Asraf, concursante de 'GH Vip'. / Telecinco La hija de la tonadillera siempre negó que hubiera habido 'edredoning' EL NORTE Lunes, 15 octubre 2018, 18:54

La duda sobre la posibilidad de que Asraf Beno tuviera algo más que una amistad con Isa Pantoja sigue en todo lo alto. Que hubo un tonteo es algo más que evidente por lo que no se entiende que no pasara nada cuando se tiró un buen rato con él debajo del edredón… No obstante, tras salir de la casa ella ha negado una y otra vez que hubiera 'edredoning'.

En la última gala de 'GH VIP', cuando ya se encontraban en la sala de expulsión y ante la insistencia de Jorge Javier, el joven confesó que se dio dos besos con ella.

La pasada semana, en 'Sábado Deluxe', Anuar, el hermano de Asraf, pidió la palabra para contar lo que sabía del tema. «No quiero que mi hermano quede como el más tonto de todos. Ha mentido en una cosa y ha dicho la verdad en otra. No han llegado a liarse, pero sí que se dieron dos besos porque eso me lo ha confirmado Isa».