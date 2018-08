Gustavo González saca de quicio a Mila Ximénez Gustavo González y Mila Ximénez. / Telecinco La colaboradora le increpa en 'Sálvame': «Se te ha ido la cabeza» EL NORTE Viernes, 10 agosto 2018, 19:00

Mila Ximénez no puede con Gustavo González. Cada vez que coinciden en el plató de 'Sálvame', la colaboradora suele perder los nervios, y más cuando escucha declaraciones del paparazzi sobre el supuesto embarazo de su actual pareja, María Lapiedra.

En esta ocasión, Mila Ximénez entró en cólera al recordar una reciente entrevista concedida por Gustavoy María Lapiedra a una revista del corazón. En ella, la catalana acusaba a la exmujer de su pareja de querer «más de lo que le toca» en el divorcio, mientras Gustavo aseguraba querer que sus cuatro hijos asistiran a la futura boda con María. «Las cosas con la familia de Gustavo están muy mal, decir que le encantaría que sus hijos fueran a la boda... tío, se te ha ido la cabeza», le espetó Mila.

Gustavo, como recoge la web de 'Chance', se defendió: «Yo digo que de mi situación familiar no se habla, vosotros especuláis pero seguramente hay otra parte que está hablando y está en su derecho».

Estas palabras, en lugar de contener a Mila, la encendieron aún más: «Lo que acabas de decir es tan feo, tan cutre... ¿cuándo ha hablado tu familia? ¿Cuándo ha hablado tu mujer que lleva meses sufriendo vejaciones y ridículos? ¡Ojalá se sentara y contara la verdad, , lo que tú no cuentas!».

González explicó que él no tendría ningún problema en que su ex concediese una entrevista: «No sé si me has escuchado porque he dicho en alguna ocasión que está en su derecho y puede hacerlo, jamás he vetado, tiene su verdad».