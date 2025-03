Un guionista de 'El hormiguero' explica por qué se marchó: «Los últimos años eran un trabajo de oficina»

D. F. Miércoles, 19 de marzo 2025, 18:01 Comenta Compartir

Jesús Manzano, humorista y exguionista de 'El Hormiguero', se despidió hace unos años del programa tras nueve temporadas en las que fue uno de los colaboradores recurrentes del show presentado por Pablo Motos. Además de ejercer como guionista, también hacía monólogos en directo y participaba en las peculiares cámaras ocultas, una de las secciones más aclamadas por la audiencia.

«Yo cobraba como guionista, pero después fui haciendo muchas más cosas» explica Manzano en el podcast Rockanrollas donde repasa su evolución en el programa y cómo fueron sus últimos años. Lejos de criticarlo, el cómico asegura que pasó de verse haciendo actuaciones para 30 personas a contar sus monólogos a más tres millones de espectadores, razón por la que dice estar «muy agradecido» pues «fueron años maravillosos a nivel profesional».

No obstante, también ha dado ver la otra cara de la moneda del programa, la cual no se ve en directo. Y es que Jesús Manzano, además de vivir sus mejores años como profesional, también explica que hubo momentos de mucha tensión y presión a la hora de trabajar en televisión. «Al final tienes que cumplir, tienes que sacar las cosas. Cada uno hace su trabajo y si tu trabajo falla, se ve« apostilla. No obstante, el motivo por el que decidió irse no tuvo nada que ver con esa presión a la que tanto él como muchos de sus compañeros se vieron sometidos.

En los últimos años y, sobre todo, después del Covid-19, El Hormiguero cambió su formato de programa, con entrevistas más cortas, menos secciones de humor y con debates enfocados principalmente en la actualidad política del país, algo que no encajaba con las aspiraciones de Jesús Manzano.

«Creo que me sobraron los dos últimos años» asegura y concluye que eso se debió a que «cuando el programa empieza a cambiar un poco y apuesta menos por el humor, creo yo, y se centra en otras cosas, para mí fue un momento de aburrimiento» argumenta y, para que los espectadores entiendan mejor su situación en su última etapa, asegura que «los últimos años eran un poco trabajo de oficina, guionista puro y duro».