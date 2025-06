La guerra entre Paola Olmedo y Carmen Borrego sigue en todo lo alto

El Norte Viernes, 6 de junio 2025, 11:58 Comenta Compartir

Paola Olmedo acudía, hace una semana, al programa 'Tardear' para hablar de los momentos de tensión vividos en su boda, poniendo especial énfasis en el papel de su exsuegra, Carmen Borrego. Según Olmedo, ese día estuvo marcado por la incomodidad y la presión, especialmente por la actitud controladora de Borrego. En respuesta a esas declaraciones, Carmen Borrego se pronunció desde el plató de 'Vamos a ver'. «No te preocupes, en la próxima boda estaré estupenda».

Durante su intervención, Borrego también reaccionó con enfado a un comentario del periodista Pepe del Real, quien mostró sorpresa al saber que la pareja había cedido las imágenes del enlace sin obtener beneficios económicos.

En una nueva visita al programa 'Tardear', Paola Olmedo quiso aclarar cuál fue su papel real en la gestión de la boda. «Lo ha llevado José y ella, porque yo no estaba metida en esto, no sé cómo iba la cosa... Yo he firmado con José y ya. Pero realmente, hay que decirlo, lo han llevado ellos, han organizado ellos», afirmó. Con estas palabras, Paola señala de forma indirecta la manera en que su exsuegra intentó controlar todos los aspectos del evento.

Paola Olmedo también aprovechó para reiterar su descontento con la forma en que Carmen Borrego gestionó su papel de madre del novio durante la boda. «Hay que dar ese espacio a los novios, a que pequeños detalles de última hora los decidan ellos», insistió. Sobre la frase que Carmen pronunció sobre estar estupenda en «la próxima boda», Paola respondió con un mensaje directo: «Me parece muy bien porque de los errores se aprenden. Solamente que le aconsejo que deje a los novios, y que ella disfrute de la boda de su hijo».