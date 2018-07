Ana Guerra desmiente que mantenga un relación con Miguel Ángel Muñoz Ana Guerra. / Instagram Anteriormente la cantante salió con Jadel y más tarde se le atribuyo un romance con José Lamuño EL NORTE Lunes, 23 julio 2018, 19:21

Ana Guerra ha comenzando una carrera exitosa en el mundo de la música con su primer sencillo 'Ni la hora' junto a Juan Megan, pero no es precisamente por su carrera artística por la que está siendo noticia, sino por su vida sentimental. Según recogen algunos medios de la prensa del corazón, tras su ruptura con Jadel, podría haber mantenido alguna relación amorosa con el protagonista de su vídeo musical José Lamuño, sobre todo después de que se publicaran imágenes de los dos jóvenes cenando en una terraza y posteriormente tomando copas en el centro de Madrid, según recoge ABC.

Tras esos rumores llegaron otros que apuntaban hacia un posible romance entre Ana Guerra y el actor Miguel Ángel Muñoz pero, en esta ocasión, la intérprete no ha tardado en desmentirlo a través del programa 'Socialité' donde ha señalado: «Eso es mentira, pero de todas formas tampoco voy a hablar de mi vida privada. Pero no, no estoy con Miguel Ángel Muñoz».

No obstante su vida sigue siendo cuestionado, como quedó patente en el plató de 'Amigas y conocidas' donde criticaron su «excesiva exposición de la joven» en las redes sociales. «Este ritmo requiere mucha intensidad emocional y me da miedo normalizarlo. Por eso cada vez que me subo a un escenario me lo tomo como si fuera la última vez. A día de hoy llenamos estadios, eso no suele ocurrir… Y encima con un público tan generoso», explicaba la cantante en una entrevista para 'Cosmopolitan'.