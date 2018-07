Grave accidente de tráfico de La Pelopony en Miami La Pelopony. / Twitter La exconcursante de 'Supervivientes 2014' sufrió un ataque de ansiedad al llegar al hospital EL NORTE Jueves, 19 julio 2018, 19:33

La Pelopony ha sufrido un grave accidente de coche en Miami, aunque afortunadamente para la artista ha salido ilesa. Ella misma ha sido la encargada de contar lo sucedido a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, unos minutos después de haber estado a punto de perder su vida. «Este año me está pasando de todo, madre mía. Yo me voy a morir ya en breve, porque después de lo de hoy... he visto toda mi puta vida pasar en un segundo», comentaba la artista que además añadía: «Iba tan contenta, con mi cita del Tinder, súper guay todo y de golpe me pasa esto y, no sé... me he quedado subnormalizada por la situación». La joven explicó que iba de copiloto cuando vio como un Porsche se dirigía hacia ellos a una gran velocidad, llegando incluso a saltarse un semáforo lo que provocó el accidente.

«El coche olía a quemado, le pegaba patadas con el tacón a la puerta y la puerta no se abría», apuntó la exconcursante de 'Superviviente 2014' que acabó en el hospital donde sufrió un ataque de ansiedad, además de quejarse de la atención médica que recibió: «Por ser española me hablaban muy mal, me decían que esto no es España». Con este trato quizás ya no presuma de Estados Unidos como lo hacía unas semanas atrás, según recuerda Ecoteuve.