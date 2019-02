La gran bronca entre Belén Esteban y Asraf en 'Sálvame' El modelo y la ex de Jesulín protagonizaron varios momentos de tensión EL NORTE Miércoles, 6 febrero 2019, 09:35

Asraf Beno, que acudió a 'Sálvame' para hablar de su relación con Isa Pantoja, acabó protagonizando un duro enfrentamiento con Belén Esteban. «Pero, ¿la entrevista es para ti Belén?», le preguntó enfadado el invitado a la ex de Jesulín de Ubrique, a lo que ella respondió: «A mí me han sobrado las entrevistas, cuando tú hagas las mismas que yo, hablamos».

La colaboradora intentó mantener la calma para no herir a la prima de Isa Pantoja, Anabel Pantoja, allí presente: «Me voy a callar por esa que está ahí sentada, porque la quiero», pero no se calló: «Se quejará -en referencia a Chabelita- de que su madre no la ha cuidado de pequeña pero al menos trabajaba».

Este comentario avivó más el enfado de Asraf, quien acusó a Esteban de haberse ganado la vida vendiéndose en televisión: «Al menos lo que yo he vendido es verdad y trabajo de lunes a domingo», contestó ella justo antes de calificar de «falsa» su relación con Chabelita «Ni te gusta, pero no has parado hasta que la has conseguido».

Finalmente Belén Esteban decidió acabar con la discusión lanzando una advertencia al modelo: «No me tientes que te meto un corte y te dejo tiritando».