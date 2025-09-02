Graham Greene, el actor de 'Bailando con lobos', muere a los 73 años Su papel interpretando el papel de Kicking Bird le valió la nominación al Oscar como mejor actor de reparto

Graham Greene ha fallecido a los 73 años en un hospital de Toronto, al no poder superar una larga enfermedad, según ha confirmado 'TMZ' este lunes. Greene fue conocido por su participación en 'Bailando con Lobos' interpretado a Kicking Bird, papel que le valió la nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

Pero antes de aterrizar en el mundo de la interpretación tuvo varios oficio, como electricista de sonido y obrero. Estudió Arte Dramático en el Centro de Teatro de Toronto en los años 70 y empezó en radio y teatro, especialmente en producciones de temática indígena

Saltó a la fama en 1980 por sus apariciones en películas 'Running Brave' y 'Revolution', protagonizada por Al Pacino. También ha tenido interpretaciones en 'Milagros inesperados', 'Corazón trueno', 'Wind River', 'La saga Crepúsculo: Luna nueva' o en 'The Last of Us', la famosa serie de HBO.

Graham Greene ha trabajado en televisión canadiense y estadounidense, es un referente de la representación indígena en el cine de Hollywood. En diversas entrevistas declaró que le costaba conseguir papeles más allá de los «típicos indios», pero con el tiempo se convirtió en un actor de carácter con reconocimiento internacional. Su agente, Michael Greene, dijo en un comunicado a ABC News que Greene era un «gran hombre de moral, ética y carácter al que se le extranará eternamente».

