El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Graham Greene, en película 'Bailando con lobos'. X: @kaiyashunyata

Graham Greene, el actor de 'Bailando con lobos', muere a los 73 años

Su papel interpretando el papel de Kicking Bird le valió la nominación al Oscar como mejor actor de reparto

El Norte

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:10

Graham Greene ha fallecido a los 73 años en un hospital de Toronto, al no poder superar una larga enfermedad, según ha confirmado 'TMZ' este lunes. Greene fue conocido por su participación en 'Bailando con Lobos' interpretado a Kicking Bird, papel que le valió la nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

Pero antes de aterrizar en el mundo de la interpretación tuvo varios oficio, como electricista de sonido y obrero. Estudió Arte Dramático en el Centro de Teatro de Toronto en los años 70 y empezó en radio y teatro, especialmente en producciones de temática indígena

Saltó a la fama en 1980 por sus apariciones en películas 'Running Brave' y 'Revolution', protagonizada por Al Pacino. También ha tenido interpretaciones en 'Milagros inesperados', 'Corazón trueno', 'Wind River', 'La saga Crepúsculo: Luna nueva' o en 'The Last of Us', la famosa serie de HBO.

Graham Greene ha trabajado en televisión canadiense y estadounidense, es un referente de la representación indígena en el cine de Hollywood. En diversas entrevistas declaró que le costaba conseguir papeles más allá de los «típicos indios», pero con el tiempo se convirtió en un actor de carácter con reconocimiento internacional. Su agente, Michael Greene, dijo en un comunicado a ABC News que Greene era un «gran hombre de moral, ética y carácter al que se le extranará eternamente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  2. 2

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  3. 3 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  4. 4

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  5. 5

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  6. 6

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  7. 7

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  8. 8

    Último chapuzón en las piscinas municipales: «Hay mucho que mejorar de cara a la próxima temporada»
  9. 9

    El Ayuntamiento rebajará el 10% el Impuesto de Vehículos en 2026
  10. 10 Muere Kim Jong Suk, actor y modelo surcoreano, a los 29 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Graham Greene, el actor de 'Bailando con lobos', muere a los 73 años

Graham Greene, el actor de &#039;Bailando con lobos&#039;, muere a los 73 años