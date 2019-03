Eva González: «No puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, azafata o modelo» Las declaraciones de la modelo sevillana en 'Liarla Pardo' han desatado un aluvión de críticas en Twitter EL NORTE Martes, 12 marzo 2019, 11:04

Eva González ha destado la polémica en Twitter tras sus declaraciones en una entrevista en el programa 'Liarla Pardo' de La Sexta. Cristina Pardo preguntó a la modelo su opinión sobre el aspecto machista que muchas personas achacan al concurso de Miss España que sirvió de trampolín a la sevillana. González no solo negó ver en este certamen esta característica, sino que también apuntó que restringir este tipo de concursos supone coartar la libertad.

«Yo opté, elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1, ¿por qué no puedo ser azafata de Fórmula 1? Hay que tener cuidado con eso, tú no me puedes coartar a mí mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo, ¿puedo elegirlo yo?», dijo la presentadora de 'La Voz'.