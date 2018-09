Eva González hace frente a las críticas por las fotografías de su hijo vestido de torero Eva González y Cayetano Rivera. / Instagram La presentadora ha acudido al FesTVAl de Vitoria para presentar la nueva edición de 'Masterchef Celebrity' EL NORTE Viernes, 7 septiembre 2018, 19:06

El próximo domingo, 9 de septiembre, Televisión Española comenzará a emitir una nueva temporada de 'Masterchef Celebrity'. El programa se estrenará en la pequeña pantalla el domingo 9 de septiembre y veremos a famosos como Paula Prendes, Carmen Lomana o Boris Izaguirre codearse entre los fogones. Prácticamente todos los concursantes, a excepción de Dafne Fernández que recientemente ha dado a luz, pasaron por el FesTVal de Vitoria para presentar el talent culinario que tendrá a Eva González como presentadora.

En la presentación, la sevillana ha hablado de la polémica generada los últimos días por la foto que subió con la primera chaquetilla de torero de su pequeño. En la entrevista que publica el portal 'Chance' le preguntam cómo ha sido trabajar con los famosos en las cocinas y ella ha contestado: «Fantástico. A algunos ya les conocía de antes. Por ejemplo, Mario es mi amigo y me encantaba y cuando me enteré que venía, le redescubrí. Fíjate lo que te digo. Paz Vega es una estrella de Hollywood que se pone delante de los fogones y para mi ha sido un gran descubrimiento porque la he conocido. Además las demás somos del sur y eso nos ha unido mucho... He descubierto a una amiga».

Respecto a la foto que publicó en las redes de su hijo vestido de torero, comentó: «Yo no he subido ninguna foto del niño vestido de torero. Yo he subido la foto de Antonio Ordóñez, el abuelo de Cayetano... Y la chaquetilla que tenía Francisco cuando tenía seis meses».

Sobre lo que ha originado la publicación de la foto ha señalado: «Pues la verdad que si se ha incendiado... No lo entiendo mucho porque yo creo en las tradiciones. Eso no significa absolutamente nada. Es un bebé de seis meses al que le hemos puesto el traje de su tío. Que si su tío y toda su familia hubiesen sido deportistas le hubiésemos puesto unas zapatillas, lo que pasa es que en la familia son todos toreros y lo que llevaba era un traje de torear. Era muy bonita la foto para conservarla con nosotros en el álbum familiar. Creo que no tiene mayor importancia».