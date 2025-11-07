El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gloria Camila. Europa Press

Gloria Camila vuelve a arremeter contra Ana María y Gema Aldón

La hija de José Ortega Cano ha asegurado que sigue en pie su idea de emprender acciones legales

El Norte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:59

Gloria Camila se ha incorporado como colaboradora de 'El tiempo justo', tras su paso por 'Supervivientes All Stars 2025' y su polémica entrevista en De Viernes. La hija de Rocío Jurado ha opinado sobre las últimas declaraciones de Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, quien insinuó que el intento autolítico de su madre está relacionado con los problemas que tuvo con la familia Ortega Cano. «No fue solo una persona la que causó el malestar de mi madre, fue un conjunto de situaciones, una convivencia complicada», matizó este lunes.

Este jueves, la hermana de Rocío Carrasco ha asegurado que sigue en pie su idea de emprender acciones legales, tal y como anunció hace unos días en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona. «Sigo con lo de ponerlo en manos de abogados. Sigue mintiendo porque, además, tú madre ya venía con medicación antes de conocernos a nosotros. Dicho por ella», ha subrayado la joven.

Asimismo, Gloria Camila ha lamentado: «Respecto al insulto es entrar a su nivel, pero también te digo que la primera que insulta a su madre eres tú. No me hagas hablar más. Me estoy cabreando bastante. El victimismo me está cansado, sobre todo con mentiras», ha manifestado.

En su intervención, Gloria también ha hablado sobre la actitud de Ana María cuando su padre, José Ortega Cano, ingresó en prisión. «Ha dado a entender cosas de mi padre que no son reales. De qué te vale acompañar a tu marido a la cárcel para luego, cuando sigues siendo su mujer, ponerle como los trapos», ha sentenciado.

